O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que sua decisão de nomear John Kerry como delegado especial para as mudanças climáticas é um sinal de sua determinação em combater o aquecimento global.

"Não subestimo por um minuto as dificuldades em cumprir meus ousados compromissos na luta contra as mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, ninguém deve subestimar, nem por um minuto, minha determinação", disse Biden em um ato em que apresentiy os membros do seu gabinete que compõem a cúpula da diplomacia e da segurança nacional.