México pode receber vacina contra covid-19 em dezembro

O México poderá receber as primeiras vacinas para a covid-19 desenvolvidas pela Pfizer e BioNTech em dezembro, caso os processos para sua aprovação sejam cumpridos dentro dos prazos esperados, anunciou o chanceler mexicano Marcelo Ebrard nesta terça-feira (24).

A Pfizer, sediada nos EUA, e seu parceiro alemão BioNTech solicitaram na sexta-feira a aprovação urgente de sua vacina contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. As autoridades sanitárias mexicanas devem receber todas as informações sobre o fármaco na quarta-feira.

"Se tudo isso acontecer como dissemos e a autoridade reguladora considerar que a aprova, como esperamos que seja aprovada nos Estados Unidos e na Europa, o México também iniciará seu processo em dezembro" para aplicar a vacina, anunciou Ebrard na conferência presidencial manhã.

Espera-se que a vacina esteja disponível em meados de dezembro nos Estados Unidos e alguns dias depois pode chegar ao México, explicou o ministro das Relações Exteriores.

Essa vacina, que deve ser mantida em temperaturas de -70 graus C, pode levar cerca de três dias para chegar ao país por via aérea, depois de sair do laboratório nos Estados Unidos ou na Europa.