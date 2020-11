Ao menos 600 civis mortos em massacre de 9 de novembro na região etíope de Tigré

Pelo menos 600 pessoas foram mortas durante o "massacre atroz" cometido por milicianos tigrés em 9 de novembro em Mai Kadra, uma localidade de Tigré, no início do conflito nesta região dissidente do norte da Etiópia, informou uma instituição pública nesta terça-feira.

A Comissão Etíope de Direitos Humanos (EHRC), administrativamente independente, mas cujo diretor Daniel Bekele foi nomeado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, acusa em um relatório preliminar uma milícia de jovens tigrés e as forças de segurança leais às autoridades locais de serem os perpetradores da "carnificina" contra camponeses sazonais não-tigrés.