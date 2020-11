A grande festa de despedida de um elefante maltratado no Paquistão

Os fãs paquistaneses de Kaavan, um elefante maltratado durante anos no zoológico de Islamabad, organizaram na segunda-feira uma festa de despedida antes de sua transferência ao Camboja, que foi possível graças à mobilização dos defensores dos animais.

A história de Kaavan, que chegou ao Paquistão em 1985, pouco depois de nascer, e se tornou um paquiderme obeso acorrentado durante anos, revelou a degradação do zoo da capital, o que levou um juiz a ordenar em maio a transferência de todos os animais.

Kaavan deixará o zoológico no domingo e será transportado em um avião de carga até uma reserva de animais no Camboja, informou Saleem Shaikh, porta-voz do ministério paquistanês da Mudança Climática.

Antes de sua transferência, os defensores dos animais organizaram uma festa de despedida com balões, guirlandas e até grupos musicais locais.

"Queríamos que tivesse uma aposentadoria divertida", declarou Marion Lombard, diretor do grupo austríaco de proteção dos animais Four Paws International, que liderou a campanha de ajuda ao elefante Kaavan.

A cantora americana Cher também ajudou na campanha e falou que transferência do elefante ao Camboja é um dos "melhores momentos" de sua vida.

Os direitos dos animais estão longe de ser uma prioridade no Paquistão. Os zoos são conhecidos pelo pouco zelo com que tratam os animais e por suas péssimas instalações.