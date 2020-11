Senado argentino analisa projeto sobre grandes fortunas

O Senado argentino iniciou nesta terça-feira (24) a análise do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados para que as grandes fortunas realizem uma contribuição extraordinária com a qual o governo espera arrecadar cerca de US$ 3 bilhões para aliviar os efeitos da pandemia.

O projeto, impulsionado pelo governo do peronista Alberto Fernández, busca estabelecer uma contribuição extraordinária pela primeira vez sobre as fortunas pessoais que atribuam um patrimônio maior que os 200 milhões de pesos (2,35 milhõe de dólares).

A iniciativa será analisada na comissão de Orçamento e Finanças do Senado, onde o oficialismo, com maioria na Câmara Alta, planeja emitir um parecer em breve, que será submetido a votação nas próximas semanas.

O projeto, que recebeu críticas e apoios, estabelece uma taxa progressiva de até 3,5% para bens localizados na Argentina, alcançando 5,25% sobre os que estejam fora do país.