Comunicado do Business Wire :Exclusive Networks

A Exclusive Networks anunciou hoje a aquisição da Nuaware, um distribuidor de hipercrescimento nascido na vanguarda da nuvem, DevSecOps e conteinerização. A mudança adiciona capacidade de serviços e escala global imediata para a proposta e portfólio da Nuaware, enquanto habilita a Exclusive Networks, seus fornecedores e comunidade de parceiros com um conjunto de habilidades exclusivo para capitalizar em grandes demandas de mudanças causadas pela transformação digital.

O CEO da Exclusive Networks, Jesper Trolle, disse: "as cadeias de ferramentas DevOps, contêineres e o surgimento de DevSecOps são áreas especializadas onde a Nuaware conquistou um nicho verdadeiramente único na distribuição. Esta aquisição nos coloca onde queremos estar neste espaço, dando aos nossos parceiros uma plataforma pronta para novas oportunidades de alto crescimento. Os grandes fornecedores que estão sendo atraídos para esses mercados buscam soluções de canal turnkey e seus ecossistemas de parceiros estabelecidos têm lacunas de habilidades técnicas que exigem suporte confiável. Agora podemos enfrentar esses tipos de desafios com muito mais eficácia, enquanto continuamos acelerando o crescimento para as próximas ondas de tecnologias inovadoras com infraestrutura digital segura e confiável".

A Nuaware foi fundada em 2016 por Zaheer Javaid e Luke Hasty e cresceu exponencialmente desde então por meio de seu trabalho com fornecedores, incluindo HashiCorp, Docker Enterprise (agora Mirantis), Instana, Portworx (recentemente adquirida por Pure Storage) e Twistlock (agora Palo Alto Networks Prisma Cloud). A equipe da empresa baseada em Londres, que trabalha com grandes provedores de serviços/integradores de sistemas e uma rede de consultorias especializadas em implementações de DevOps em todo o mundo, continuará operando como uma unidade de negócios distinta sob a marca Nuaware, visando novas tecnologias e parcerias disruptivas com fornecedores emergentes de alto crescimento, como, por exemplo, Gremlin e StackPulse em áreas como engenharia do caos e automação SRE. Seus serviços de alto valor, incluindo liderança no mercado, desenvolvimento de negócios, design de solução, implementação, serviços profissionais e cursos de treinamento abrangentes, irão complementar os serviços da Exclusive Networks e vice-versa.

O cofundador e diretor da Nuaware, Zaheer Javaid, disse: "Estamos muito satisfeitos por fazer parte da família Exclusive e acreditamos que esta é a melhor maneira de continuar ampliando nossa proposta e trazendo valor ideal para todos os nossos clientes e parceiros. O momento é certo - o rápido início da transformação digital entre as empresas ficou muito mais rápido em 2020, trazendo a Nuaware e as tecnologias de automação de nuvem, DevOps e conteinerização em que nos especializamos, a um ponto de inflexão. Com o suporte da Exclusive, podemos visar mais alto, crescer mais rápido e investir mais para estender nossa singularidade no mercado".

"Em termos de cultura, atitude para com a inovação e capacidade de criar valor único no contexto da tecnologia e da disrupção do mercado, a Nuaware é muito parecida com a Exclusive Networks", disse o EVP mundial de vendas e marketing da Exclusive Networks, Andy Travers. "A parceria dessa forma é uma ótima notícia para os parceiros de ambas as empresas, incluindo os fornecedores estratégicos que temos em comum: Palo Alto Networks e Pure Storage. Antecipamos um crescimento orgânico significativo de negócios da Nuaware apoiando seus planos de expansão global contínua e vemos muitos benefícios comerciais adicionais de estender seu know-how em mais oportunidades com fornecedores e revendedores da Exclusive Networks".

