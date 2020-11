Rei da Espanha em quarentena após contato com infectado com o coronavírus

O rei Felipe VI da Espanha está em quarentena após entrar em contato com uma pessoa infectada com a covid-19, anunciou a Casa Real nesta segunda-feira (23).

"O Rei teve conhecimento de uma pessoa com quem teve contato próximo ontem (domingo) que testou positivo para a covid-19 hoje. Seguindo as normas sanitárias, a partir de agora ele vai manter o período de quarentena obrigatória de dez dias e todas as atividades oficiais foram suspensas", anunciou o Palácio em um comunicado.

A Rainha Letizia, a Princesa Leonor e a Infanta Sofia "podem continuar as suas atividades normalmente", acrescentou o comunicado oficial.

A herdeira do trono, Eleanor, ficou em quarentena por duas semanas em meados de setembro após a detecção de um contágio entre seus colegas de escola.

A Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia, registrou um milhão e meio de infecções e mais de 43.000 mortes.