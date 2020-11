O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeará a ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, como secretária do Tesouro, disse à AFP uma fonte financeira próxima às decisões do novo governo nesta segunda-feira.

Se Yellen for confirmada pelo Senado, ela se tornará a primeira mulher a chefiar o Tesouro, cargo que assumirá em meio à profunda crise que abala a maior economia do mundo devido ao coronavírus.