Itália supera as 50 mil mortes por covid-19

A Itália, que foi o primeiro epicentro na Europa da pandemia de coronavírus no início do ano, superou nesta segunda-feira (23) os 50.000 mortos por covid-19, segundo o balanço das autoridades de saúde.

O país registrou nesta segunda-feira 630 novas mortes nas últimas 24 horas, o que aumenta para 50.453 o número total de mortos, incluindo 15.000 desde 1o de setembro, de mais de 1,4 milhão de casos positivos.

O pico de mortes em um só dia remete a 27 de março (969), quando todo o território estava confinado.

Com pouco mais de 60 milhões de habitantes, a Itália é o sexto Estado que acumula ao menos 50.000 mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido, de acordo com uma contagem da AFP.

A península está atualmente dividida em diferentes áreas dependendo da situação epidemiológica: vermelha, laranja, amarela.

Embora as medidas de restrição adotadas após o relaxamento do verão europeu - toque de recolher, fechamento antecipado de bares e restaurantes, fechamento de academias, museus e outros - parecerem começar a dar frutos, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, alertou no fim de semana que "seria um erro grave baixar a guarda".