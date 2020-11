Casa Branca estuda novas ações contra a China, segundo fontes

Funcionários de alto escalão do governo Trump dizem estar pressionando por novas medidas contra a China. O esforço mais ambicioso seria criar uma aliança informal de nações ocidentais para retaliar conjuntamente quando Pequim utilizar seu poder comercial para coagir países. De acordo com as fontes, o plano foi desencadeado diante da pressão econômica chinesa sobre a Austrália, depois que o país pediu uma investigação sobre as origens da pandemia covid-19.



"A China está tentando submeter os países à submissão por meio de uma flagrante coerção econômica", disse a fonte. "O Ocidente precisa criar um sistema para absorver coletivamente a punição econômica da diplomacia coercitiva da China e compensar o custo."



Segundo o plano de retaliação conjunto, quando a China boicotar importações, as nações aliadas concordam em comprar as mercadorias ou fornecer uma compensação. Alternativamente, o grupo poderia concordar em avaliar tarifas sobre a China pelo comércio perdido.



O governo Trump também estuda ampliar sua lista de proibições de importações da região de Xinjiang que são feitas com trabalho forçado e adicionar empresas chinesas à lista negra do Departamento de Comércio, incluindo a fabricante de chips SMIC.