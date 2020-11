Arábia Saudita desmente reunião entre príncipe herdeiro e Netanyahu

Nesta segunda-feira, a Arábia Saudita negou notícias da mídia israelense sobre uma reunião histórica do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, durante uma visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

"Eu vi informações da imprensa sobre um suposto encontro entre sua alteza real o príncipe herdeiro e autoridades israelenses durante a recente visita de @SecPompeo", disse o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, em um tuíte.

"Esse encontro não aconteceu. Os únicos responsáveis presentes eram americanos e sauditas", garantiu.

Aquela que seria a primeira visita pública de um chefe de governo israelense à Arábia Saudita, para se encontrar em segredo neste fim de semana com o príncipe herdeiro, foi revelada pela imprensa estatal israelense e confirmada à AFP por uma fonte do governo israelense.

Yossi Cohen, chefe do Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro israelense, também fez parte da viagem à NEOM, uma cidade futurística no noroeste da Arábia Saudita, perto de Israel, de acordo com as mesmas fontes.

Nos últimos anos, Israel alcançou certos países árabes do Golfo, especialmente aqueles que compartilham a mesma hostilidade em relação ao Irã.

Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, aliados próximos da Arábia Saudita, normalizaram suas relações com Israel em setembro.