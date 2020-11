Coronavírus: EUA autorizam uso de novo coquetel, e Ásia vive aceleração de casos

(foto: Pxhere)

Nos, que ontem romperam pelo 11º dia consecutivo o recorde de novos casos da COVID-19, a Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), órgão federal que regula alimentos e remédios, autorizou o uso emergencial do coquetel formado pelas substâncias casirivimab e imdevimab no tratamento contra a. O, produzido pela farmacêutica Regeneron, foi dado ao presidente Donald Trump quando ele foi internado com a doença, no mês passado.O uso das duas substâncias foi autorizado apenas para pacientes em estágio leve da doença. De acordo com a, testes mostraram que os medicamentos evitaram a progressão da doença para um nível mais grave. Com o, feito enquanto os testes ainda estão em andamento, o órgão tenta evitar uma sobrecarga no sistema hospitalar americano em meio à aceleração da pandemia no país.Na Ásia, otambém renovou recorde de casos, com 2.508 novas confirmações neste domingo. O governo local tem sido criticado pela demora em encerrar uma campanha de incentivo ao turismo doméstico e ao consumo em restaurantes, mesmo com os sinais de que as infecções estavam novamente em alta. Os incentivos foram paralisados, mas apenas após diversas viagens para o feriado de Ação de Graças terem sido realizadas.Namedidas mais duras de distanciamento social devem ser impostas na região da capital, Seul. Casas noturnas serão fechadas, jantares em restaurantes serão proibidos e a plateia em eventos esportivos será restrita a 10% da capacidade das instalações. Neste domingo, foram registrados 330 novos casos da doença, mantendo as novas confirmações acima de 300 pelo quinto dia seguido. A Coreia do Sul registra ao todo 30.733 infecções pela covid, e 505 mortes.Aceleração também na, que registrou 45.209 casos neste domingo, e 501 mortes, elevando o total de óbitos no país a 133.227. Ao menos três Estados indianos - Rajastão, Madhya Pradesh e Gutaraj - impuseram toque de recolher em diferentes cidades para conter a disseminação da doença.Na vizinha, autoridades conduzem um massivo programa de testagem após a notificação de três novos casos locais neste domingo, um deles em Xangai. Na região da Mongólia Interior, a cidade de Manzhouli, que registrou os outros dois casos, testará todos os moradores. As aulas foram suspensas, e locais públicos foram fechados. A China registrou outros 14 casos importados, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.Na Oceania, os Estados da Austrália do Sul e de Victoria, na, começam a reduzir as restrições ao contato social. O Estado de Victoria não registra novos casos da covid há 23 dias. Diante disso, o primeiro-ministro estadual, Daniel Andrews, anunciou mudanças na quarentena. O uso de máscaras em locais abertos, por exemplo, será exigido apenas em locais onde não for possível manter o distanciamento social. Além disso, reuniões domésticas de até 15 pessoas voltam a ser permitidas, e em locais abertos, até 50 pessoas poderão se reunir.Em todo o mundo, já são 58.254.552 casos confirmados da doença, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O número de mortes chega a 1.382.464. Em ambos os casos, Estados Unidos e Brasil são os dois países mais afetados pela pandemia.