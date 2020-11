(foto: Instagram/Reprodução)



O heptacampeão da F-1 Lewis Hamilton afirmou, em uma imagem compartilhada em seu Instagram, que está devastado com a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi espancado até a morte no supermercado Carrefour de Porto Alegre na quinta-feira (19).









Hamilton é um dos principais nomes do esporte mundial a se engajar no movimento antirracismo. Ele participou de protestos nas ruas depois da morte de George Floyd, que foi asfixiado por policiais brancos nos Estados Unidos.

Desde então, em todas as aparições públicas, o piloto destaca que "vidas negras importam". Já usou os dizeres no macacão. Depois quando o ato foi proibido por dirigentes da F-1 passou a usar máscaras com os dizeres.