Oito mortos, incluindo seis soldados, após emboscada do EI no Iraque

Seis militares e dois civis morreram na noite deste sábado (21) em uma emboscada organizada por jihadistas do Estado Islâmico (EI) cerca de 200 quilômetros ao norte de Bagdá, no Iraque, disse um oficial da polícia local à AFP.

Uma bomba, colocada à beira de uma estrada, explodiu quando um veículo civil passou e, em seguida, policiais e membros do grupo paramilitar Hashd al Shaabi que se aproximaram da área foram baleados por jihadistas, explicou à AFP a fonte policial.

"Quatro membros do Hashd tribal", as unidades sunitas desta coalizão paramilitar dominada por xiitas pró-iranianos, "dois policiais e dois civis foram mortos no ataque do EI", disse à AFP Mohamed Zidan, prefeito da cidade de Zuiya, cerca de 50 quilômetros ao norte da capital iraquiana.

Até o momento, o atentado não foi reivindicado por nenhum grupo, mas Zidan e a fonte policial o atribuíram ao IS.

As autoridades iraquianas declararam "vitória" na guerra contra o EI em 2017, mas este grupo jihadista mantém células clandestinas nas províncias sunitas do país, especialmente na de Salahuddin, onde aconteceu o ataque de sábado.

Onze pessoas, entre elas membros das forças de segurança, perderam a vida há cerca de 10 dias em um ataque contra um posto militar a oeste de Bagdá, no qual cinco das vítimas também faziam parte do Hashd tribal.