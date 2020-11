Rússia relata recorde de novos casos diários de covid-19; Irã aumenta restrições

A Rússia relatou neste sábado o quarto recorde da semana no número de novos casos e mortes por coronavírus. De acordo dados da força-tarefa nacional da doença, 24.822 novas infecções foram detectadas nas últimas 24 horas e outras 467 pessoas morreram em decorrência da covid-19. O total no país agora chega a 2,064 milhões de casos e 35.778 óbitos.



A doença também se espalha pelo Irã, onde os negócios voltaram a ser fechados e as viagens entre as principais cidades, incluindo a capital, estão sendo reduzodas. Nos últimos cinco dias, as mortes diárias por causa do coronavírus aumentaram para mais de 430, elevando o número total de mortos para mais de 44 mil, de acordo com o Ministério da Saúde iraniano. Já o número de pessoas infectadas superou 840 mil.



Inicialmente, as autoridades do país chegaram a minimizar os riscos da pandemia, mas agora novas restrições estão sendo implementadas, a princípio, pelas próximas duas semanas. Nesse sentido, em Teerã, as escolas passarão para o ensino à distância, enquanto os santuários serão fechados e as orações em massa nas mesquitas canceladas.