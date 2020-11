Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje o término da aquisição da YellowPepper, uma fintech pioneira detentora de tecnologias exclusivas e parceira de grandes instituições financeiras e startups na América Latina e no Caribe. A aquisição, primeira do gênero realizada pela empresa na região, acelera a adoção da estratégia de "rede de redes" da Visa a fim de se tornar um único ponto de acesso para o início de vários tipos de transações e possibilitar a movimentação segura de fundos.

Ruben Salazar, vice-presidente sênior de Produtos e Inovação da Visa América Latina e Caribe; Serge Elkiner, CEO & fundador da YellowPepper; Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe, e Alexander Sjögren, CTO da YellowPepper no Innovation Center da Visa em Miami em Outubro de 2018.

Graças às suas muitas e variadas APIs, a plataforma da YellowPepper é capaz de trabalhar com todas as marcas de cartão e permite que emissores, processadores e governos tenham acesso rápido e seguro a muitos trilhos de pagamento, por meio de uma só conexão.

"A chegada da YellowPepper à família da Visa nos ajudará a reforçar nossa estratégia de 'rede de redes' e a combinação da tecnologia, do processamento e das capacidades de segurança comprovadas da Visa com as soluções complementares da YellowPepper nos permitirá, em última análise, apoiar as necessidades atuais e futuras de governos, bancos e consumidores em todo o mundo", Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe.

A combinação dos dois negócios deve reduzir o dinheiro e o tempo gastos por emissores e processadores para lançar serviços financeiros, independentemente de quem detém ou opera os trilhos de pagamento. Com a YellowPepper, os clientes poderão habilitar novos casos de uso e expandir os serviços de valor agregado da Visa, como tokenização, validação de identidade, autenticação e ferramentas de risco, para entregar uma experiência integrada ao usuário. Além disso, a aquisição facilitará a integração com Visa Direct, plataforma de pagamentos push em tempo real da Visa, e com a Visa B2B Connect, rede de pagamentos internacionais não baseados em cartão para o segmento B2B.

Sobre a Visa

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br, nossa página no Linkedin ou siga-nos no twitter @VisaNewsBr

Sobre a YellowPepper

Fundada em 2004, a YellowPepper é pioneira em soluções financeiras digitais inovadoras na América Latina. Com a plataforma testada e aprovada da empresa, as instituições financeiras podem lançar soluções de pagamento em tempo real compatíveis com diferentes tipos de contas e cartões e oferecer serviços de valor agregado, como tokenização, validação de identidade e ferramentas de risco, para entregar um portfólio completo de transações e serviços. Operando em nove países da América Latina, a empresa tem sede em Miami e serve a 50 clientes e 5 milhões de usuários ativos todos os meses. Para mais informações, visite www.yellowpepper.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas segundo a acepção da U.S. Private Securities Litigation Reform Act, de 1995. Normalmente, as declarações prospectivas são identificadas por palavras como "irá", "espera-se" e expressões similares. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relativas ao prazo e o sucesso futuro da YellowPepper e o impacto da aquisição no crescimento da Visa e outros benefícios para a Visa , desenvolvedores, instituições financeiras e consumidores.

Por natureza, as declarações prospectivas: (i) referem-se unicamente à data em que foram realizadas; (ii) não são declarações de fatos históricos nem garantias de desempenho futuro (iii) estão sujeitas a riscos, incertezas, hipóteses ou alterações nas circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. Portanto, os resultados reais poderão ser material e adversamente distintos do conteúdo das declarações prospectivas da Visa devido a uma variedade de fatores, como o prazo e o resultado do processo de aprovação regulatória, mudanças no cenário regulatório e competitivo, a manutenção das relações da YellowPepper com as fontes de dados, incidentes cibernéticos, a velocidade e o sucesso da integração, o sucesso da expansão internacional da YellowPepper e vários outros fatores, inclusive os contidos em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2020 e outros documentos arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission.

Não se deve confiar indevidamente em tais declarações. Exceto quando legalmente exigido, não pretendemos atualizar ou revisar as declarações prospectivas em razão de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por outros motivos.

Pagamentos em tempo real

Para pagamentos em "tempo real", a disponibilidade real dos fundos varia de acordo com a instituição financeira beneficiária, o tipo de conta beneficiária, a região e se a transação é doméstica ou internacional.

