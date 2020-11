Luka Jovic, do Real Madrid, testa positivo para covid-19

O atacante sérvio Luka Jovic testou positivo para o novo covid-19, anunciou nesta sexta-feira o Real Madrid.

Jovic, de 22 anos e que atuou nesta semana pela seleção de seu país, vai desfalcar o time de Madri neste sábado, na partida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Enquanto não testar negativo para o coronavírus, o atacante não poderá ter contato com seus companheiros de equipe.

Jovic fez dois gols na vitória da Sérvia por 5 a 0 sobre a Rússia, na quinta-feira.

Além do sérvio, o Real Madrid tem ainda os jogadores Casemiro, Eden Hazard e Eder Militão com covid-19.

O técnico do time da capital espanhola, Zinedine Zidane, tem problemas para montar o ataque para o confronto deste sábado, pois também não poderá contar com o francês Karim Benzema, com problemas no adutor da perna esquerda.