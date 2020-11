Mnuchin informa ao Fed que não renovará programas de apoio ao crédito

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, recusou-se a estender vários programas de empréstimos de emergência estabelecidos em conjunto com o Federal Reserve, que devem expirar em 31 de dezembro.



Os programas de crédito corporativo, empréstimos municipais e o chamado Main Street do Fed não serão renovados, disse Mnuchin nesta quinta-feira.



Em carta ao presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, o secretário disse que os instrumentos "claramente alcançaram seu objetivo". Os volumes de emissão de títulos, que despencaram em março, voltaram aos níveis anteriores à Covid-19, juntamente com os spreads de empréstimos.



Na terça-feira, Powell indicou que não achava apropriado permitir que os programas expirassem. "O Fed estará fortemente comprometido em usar todas as nossas ferramentas para apoiar a economia pelo tempo que for necessário até que o trabalho seja bem feito", disse Powell. "Quando chegar a hora certa, e eu não acho que essa hora seja ainda ou muito em breve, nós abandonaremos essas ferramentas", disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.