EUA têm 1 milhão de casos em 1 semana; Califórnia decreta toque de recolher

Os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de casos de coronavírus em apenas uma semana, de acordo com dados Covid Tracking Project. O levantamento mostra que a maior potência econômica do globo enfrenta uma avanço exponencial do vírus, que já infectou mais de 11 milhões de pessoas no país e provocou cerca de 250 mil mortes.



Segundo o estudo, quase 80 mil pacientes estão internados neste momento nos EUA, um recorde desde o início da pandemia. A pesquisa conclui que não há sinais de que o pico da transmissão já foi superado.



Em meio a esse quadro, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) recomendou que os americanos não viajem durante o feriado de Ação de Graças, na semana que vem.. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom decretou toque de recolher para a maior parte da população, a partir das 22h. "O vírus está se espalhando em um ritmo que não víamos desde o começo da pandemia e os próximos dias e semanas serão críticos para conter a alta", disse.



Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Axar, confirmou que a Pfizer e a BioNTech vão pedir autorização amanhã para distribuição emergencial da vacina que desenvolvem conjuntamente para a covid-19. Ensaios clínicos divulgados esta semana mostraram que o imunizador teve 94,5% de eficácia na fase final dos testes.