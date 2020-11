Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC, prestadora líder mundial de serviços de marcas comerciais, jurídicos, fiscais e digitais, anunciou que Dan Fisher, um veterano da indústria de fundos corporativos com 35 anos de experiência, se juntou à sua divisão Global Financial Markets (GFM, Mercados financeiros globais) para liderar a Delaware Trust Company, uma subsidiária integral da CSC. Em sua nova função, Dan supervisionará e desenvolverá a oferta personalizada da CSC de serviços de mercados de capitais, fundos e agências dos EUA e de diretores independentes para uma ampla gama de clientes, incluindo gestores de ativos alternativos e participantes do mercado de capitais.

"Estou emocionado por me juntar à equipe cada vez maior da CSC", afirmou Fisher. "A Delaware Trust sempre foi voltada aos serviços, criando soluções sob medida para atender às necessidades exclusivas de cada cliente. Vamos construir sobre essa base, expandindo nossos serviços para aumentar o escopo do que oferecemos aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que continuamos a fornecer o alto nível de especialização e suporte que eles esperam".

Além de focar no desenvolvimento dos negócios e na expansão dos serviços para a Delaware Trust, Fisher ajudará a coordenar a oferta global da CSC para garantir um serviço internacional contínuo. Ele estará subordinado a John Hebert, presidente de mercados financeiros globais da CSC, também presidente e CEO da Delaware Trust.

"Estamos animados por ter Dan na liderança da nossa equipe nos EUA", comentou Hebert. "Ele é um líder de confiança e respeitado em serviços bancários e financeiros, liderando uma variedade de fundos corporativos nacionais e internacionais, além de escritórios de agências durante sua atuação no setor. Dan possui a riqueza de experiência, o histórico forte e o profundo conhecimento de nossos clientes e mercados que o tornam a escolha ideal para ajudar a expandir nossos negócios".

Antes de ingressar na CSC, Fisher atuou como vice-presidente executivo na GLAS Americas e GLAS Trust Company de Nova York, onde estabeleceu e liderou suas atividades nos EUA. Antes da GLAS, trabalhou na Wilmington Trust Company em Nova York e Londres, onde atuou como CEO e diretor executivo de suas subsidiárias no Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemanha, Holanda e Ilhas Cayman. Também presidiu o estabelecimento da Law Debenture Trust Company de Nova York e anteriormente trabalhou no setor de inadimplência e falência do US Bank.

A CSC é prestadora líder de serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em uma variedade de estratégias de fundos, participantes de mercados de capitais em mercados públicos e privados e empresas que necessitam de apoio fiduciário e de governança. Somos o parceiro firme de 90% das empresas Fortune 500®, quase 10.000 escritórios de advocacia e mais de 3.000 instituições financeiras. Os profissionais de mercados financeiros globais da CSC estão localizados nos principais centros financeiros dos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de conduzir transações onde quer que nossos clientes estejam, por meio da colocação de especialistas em todos os negócios que atendemos. Para saber mais, visite cscgfm.com ou DelawareTrust.com.

