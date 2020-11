Barnier anuncia suspensão das negociações do Brexit por covid em membro da equipe

O chefe das negociações do Brexit por parte da União Europeia, Michel Barnier, anunciou nesta quinta-feira, 19, que as tratativas em alto nível estão suspensas por um "curto período" em virtude do teste positivo para covid-19 de um dos membros de sua equipe.



Em mensagem escrita no Twitter, Barnier afirmou outras equipes envolvidas nos trabalhos continuarão atuando, respeitando as recomendações de saúde.