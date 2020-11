Arábia Saudita investirá 20 bilhões de dólares em inteligência artificial

A Arábia Saudita vai investir 20 bilhões de dólares em inteligência artificial até 2030 para diversificar sua economia no contexto da queda dos preços do petróleo, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

Maior economia do mundo árabe e maior exportador de petróleo do mundo, o reino lançou uma estratégia de inteligência artificial para atrair investidores em outubro como parte do ambicioso plano "Visão 2030" do príncipe saudita Mohamed bin Salman para diminuir sua forte dependência do petróleo.

"A Arábia Saudita vai investir US$ 20 bilhões até 2030", disse Abdullah al-Ghamdi, diretor da Autoridade de Dados e Inteligência Artificial (SDAIA), criada em 2019.

"Aspiramos fazer da inteligência artificial um componente de uma economia alternativa por meio de startups e empresas inovadoras", explicou à imprensa durante o G20 em Riade, presidido este ano pela Arábia Saudita.

Como outros países do Golfo ricos em energia, a Arábia Saudita aposta em tecnologia para diversificar sua economia, que foi afetada pelo impacto dos preços baixos do petróleo e da crise de saúde da covid-19.