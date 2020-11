Elon Musk é o 3º homem mais rico do mundo, superando Mark Zuckerberg

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, é agora o terceiro homem mais rico do mundo, de acordo com a índice de bilionários da Bloomberg. Com uma fortuna estimada em US$ 110 bilhões, o empresário decolou no ranking e superou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Em julho, a fortuna de Musk estava estimada em US$ 66,2 bilhões.



A colocação reflete os grandes resultados da Tesla no ano. Nesta semana, as ações da empresa dispararam 13% na terça-feira, 17, após a S&P; Dow Jones Indices anunciar que a empresa vai ingressar no S&P; 500 - a entrada no seleto grupo deve ocorrer em dezembro. Com valor de mercado de mais de US$ 400 bilhões, a Tesla é uma das companhias mais valiosas de Wall Street. Quando entrar S&P; 500, a Tesla estará no top 10 do ranking - Musk tem cerca de 20% das ações da Tesla.



Durante o ano empresa se valorizou em 570%, puxada pelo potencial dos carros elétricos e a boa execução de suas metas de produção, após passar anos envolvida em problemas em suas fábricas. Em seu último resultado financeiro, a companhia previu que vai entregar 500 mil veículos até o final do ano.



Antes disso, a companhia já havia se tornado a maior fabricante de veículos do mundo. Ao longo do ano, a empresa superou companhias como Volkswagen e Toyota em valor de mercado. No último trimestre, a empresa se beneficiou de incentivos regulatórios para carros que não poluem o meio ambiente, faturando US$ 397 milhões com essa área. Senão fosse esse setor, a empresa não teria tido lucro. A previsão, porém, é que essa receita vai sumir em breve conforme mais companhias vendam modelos elétricos próprios.



Além da Tesla, a SpaceX vem apresentando resultados bastante satisfatórios em 2020. A empresa se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita terrestre em maio, numa parceria com a Nasa - e repetiu o feito na semana passada. Com o reaproveitamento de foguetes como estratégia, a companhia parece ter encontrado um caminho de sucesso em um negócio de alto risco.