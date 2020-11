Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta na quarta-feira, após uma sessão relativamente volátil com boas e más notícias sobre o vírus e a demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 1,35%, a US$ 44,34, 59 centavos a mais do que no fechamento de terça-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para dezembro acabou subindo 0,94%, ou 39 centavos, a US$ 41,82.

O aumento foi impulsionado pelo anúncio de que a vacina Covid-19 desenvolvida pela Pfizer/BioNTech é 95% eficaz, com base em resultados abrangentes de seu ensaio clínico.

Paralelamente, os estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos mostraram dados mistos, com o petróleo subindo abaixo das expectativas, enquanto os estoques de gasolina subiram mais do que o esperado. Por sua vez, o estoque de destilados (como combustível para aquecimento) caiu muito mais do que o esperado.

Embora os dados mostrem um aumento na produção, eles também revelam que "a demanda é catastrófica", estimou John Kilduff, da Again Capital.