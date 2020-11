Comunicado do Business Wire :St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit

A Unidade de Cidadania por Investimento (CIU) de Santa Lúcia lançou a primeira, e atualmente única, plataforma de pagamento eletrônico da região do Caribe. Esta plataforma permite que investidores internacionais e suas famílias se inscrevam no programa de migração de investimentos da nação insular totalmente online, oferecendo maior eficiência e reduzindo o tempo de processamento desde a solicitação até a concessão da cidadania. A plataforma de pagamento eletrônico tem capacidade para receber todos os pagamentos associados ao aplicativo, incluindo as taxas de processamento e "due diligence"; taxas administrativas para imóveis e títulos, e o investimento feito no Fundo Econômico Nacional.

Nestor Alfred, CEO, afirma que fornecer um serviço seguro, transparente, rápido, eficiente e profissional para investidores globais de alto patrimônio está no centro da mais recente inovação da Unidade de Cidadania por Investimento (CIU) de Santa Lúcia desenvolvida por sua equipe interna de TI. "Durante o lockdown internacional imposto pela Covid-19, organizar a transferência bancária pode adicionar semanas ao cronograma ou ser simplesmente impossível para nossos investidores administrarem. Esta plataforma de processamento e pagamento eletrônico local, de propriedade total e gerenciada, está perfeitamente integrada em nosso novo site e economizará o tempo precioso de nossos clientes, bem como o capital, pois não há taxas exigidas para gerenciar a transferência".

Santa Lúcia oferece várias opções para investidores que queiram obter cidadania do país, a partir de US$ 100.000. Em maio, Santa Lúcia foi o primeiro país caribenho a anunciar uma nova opção de investimento em resposta à pandemia do coronavírus. Para ter direito à cidadania por meio da opção do Título de Combate à Covid-19, que funciona atualmente até 31 de dezembro de 2020, é preciso fazer um investimento mínimo de US$ 250.000 em um título governamental sem juros que deve ser mantido por cinco anos.

Além disso, Santa Lúcia fez, recentemente, várias alterações importantes na sua legislação para tornar seu programa de cidadania por investimento ainda mais atraente para investidores com famílias. A categoria de "dependente qualificado" foi ampliada e passou a incluir a opção de "adicionar" dependentes qualificados em todas as opções de investimento para a concessão da cidadania. Além do seu cônjuge, agora você pode incluir filhos de até 30 anos, bem como pais com mais de 55 anos, se eles forem totalmente sustentados por você. Uma irmã solteira ou irmão menor de 18 anos também pode ser incluído na sua inscrição.

Como destaca Alfred, o país insular caribenho pretende criar valor adicional para seus investidores internacionais, além do retorno sustentável garantido pelo compromisso da Unidade de Cidadania por Investimento de Santa Lúcia com os mais altos padrões de boa governança. "Oferecemos um retorno significativo sobre um investimento em patamar competitivo, com acesso sem visto a 146 destinos em todo o mundo, mas o que realmente sustentam este investimento estratégico é a nossa dedicação em assegurar uma auditoria e responsabilidade rigorosas no mais alto nível em opções comparáveis. O crescimento em longo prazo e as opções de legado oferecidas por Santa Lúcia incluem rendimento vitalício para investidores internacionais e seus dependentes, bem como oportunidades de valor contínuas e exponenciais por meio de mobilidade global aprimorada".

Contato com a imprensa: Tajma Brown Unidade de Cidadania por Investimento de Santa Lúcia media@cipsaintlucia.com +1-758-458-6050 www.cipsaintlucia.com

