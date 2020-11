Senador republicano de 87 anos testa positivo para o coronavírus

O senador americano Chuck Grassley, de 87 anos, anunciou nesta terça-feira, 17, que entrará em isolamento após testar positivo para o coronavírus. "Estou me sentindo bem vou continuar meu trabalho para as pessoas de Iowa de casa", escreveu o republicano em publicação no Twitter.



Grassley é o sexto senador dos Estados Unidos a ser diagnosticado com a doença. Além dele, Ron Johnson, Mike Lee, Thom Tillis, Bill Cassidy e Rand Paul, todos da legenda governista, foram contaminados com o vírus. No mês passado, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump também contraíram a covid-19.