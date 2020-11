O mundo prepara campanhas de vacinação diante de explosão da pandemia

Da Europa aos Estados Unidos, os países estão se preparando para campanhas em massa após o anúncio de uma nova vacina com uma eficácia de quase 95% contra a covid-19, mas as restrições continuam diante de uma pandemia galopante, como demonstrado pela Áustria, reconfinada a partir desta terça-feira (17).

Nos Estados Unidos, de Nova York, no leste, a Seattle, no oeste, estados e cidades voltaram a impor medidas nos últimos dias para tentar conter a segunda onda do coronavírus. O número de casos no país, com mais mortes no mundo, ultrapassa 11 milhões, com mais de 247 mil óbitos.

O presidente eleito Joe Biden alertou que "mais pessoas podem morrer" se Donald Trump - que ainda não reconheceu sua derrota nas eleições nas quais disputava um segundo mandato - se recusar a cooperar com a equipe de transição em uma resposta nacional à covid-19, incluindo a rápida distribuição de vacinas.

As esperanças globais de superar a pandemia de covid-19 aumentaram na segunda-feira, quando o laboratório americano Moderna disse que sua vacina experimental mostrou quase 95% de eficácia. Uma semana antes, a farmacêutica Pfizer, também dos Estados Unidos, e a alemã BioNTech afirmaram que sua vacina, também em fase experimental, tinha 90% de eficácia.

Nos Estados Unidos, as duas vacinas poderão ser autorizadas pela agência reguladora de medicamentos (FDA) na primeira quinzena de dezembro, informou Moncef Slaoui, gerente científico da Operação "Warp Speed" (velocidade máxima), criada por Trump para imunizar a população americana.

Isso permitiria que 20 milhões de americanos fossem vacinados, com prioridade para idosos e em situação de risco, a partir da segunda quinzena de dezembro, e depois outros 25 milhões por mês a partir de janeiro, disse.

O diretor da Moderna, Stéphane Bancel, disse à AFP que "vários milhões de doses" de vacinas já foram fabricados nos Estados Unidos para os americanos.

Quanto à Europa, no dia 24 de agosto foram anunciadas "negociações avançadas" com a Comissão Europeia para a compra de 80 milhões de doses, mas nenhum compromisso concreto foi assinado.

Bancel alertou os europeus que essa "demora" pode atrasar as entregas, já que os países que assinaram antes terão prioridade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) celebrou as notícias "encorajadoras" sobre as vacinas, mas alertou que uma disponibilidade generalizada estaria a meses de distância e expressou preocupação com o aumento de casos em muitos países.

- França espera por janeiro -

Na França, o governo "se prepara para distribuir uma vacina contra a covid-19" a partir de janeiro, caso seja aprovada, e para isso previu um orçamento de 1,5 bilhão de euros para 2021, disse nesta terça-feira o porta-voz do governo Gabriel Attal.

O país superou os dois milhões de casos registrados de covid-19 nesta terça-feira, mas, segundo o diretor-geral da Saúde da França, Jérôme Salomon, "os esforços coletivos estão começando a dar frutos" e a "epidemia está diminuindo".

Na vizinha Bélgica, o governo anunciou sua intenção de aplicar futuras vacinas gratuitamente a pelo menos 70% da população, ou 8 milhões de pessoas.

Apesar do otimismo trazido pelo anúncio da Moderna, as medidas de restrição continuam na Europa, onde mais de 15 milhões de casos de covid-19 foram registrados desde o início da pandemia.

A Áustria começou um segundo bloqueio nesta terça-feira, com o fechamento de escolas e lojas não essenciais e uma chamada para ficar em casa até 6 de dezembro, duas semanas após um bloqueio parcial que não deu resultados.

O número de casos disparou no país de 8,9 milhões de habitantes, chegando a 10.000 infecções diárias na semana passada.

Na Alemanha, onde um forte aumento de infecções foi observado por várias semanas, a chanceler Angela Merkel pediu aos residentes que reduzissem os contatos ao mínimo.

- Recorde de mortes na Rússia -

A pandemia também atinge fortemente a Rússia, que registrou um recorde diário de 442 mortes nesta terça-feira, à medida que piora nas regiões, com muitos hospitais e necrotérios lotados.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu ao grupo de países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) que se unissem para produzir em massa as vacinas produzidas pela Rússia, sem detalhar os termos comerciais da proposta.

Além das vacinas Pfizer / BioNTech e Moderna, a Rússia afirma ter 92% de eficácia em sua vacina Sputnik V, atualmente em fase 3 de testes clínicos.

Na Itália, onde ocorrem mais de 500 mortes diárias por covid-19, as autoridades de saúde indicaram nesta terça-feira que inspecionaram mais de 230 lares para idosos e em 37 deles encontraram infrações. Nestes estabelecimentos, houve aumento das infecções desde o início de novembro.

A pandemia causou mais de 1.330.000 mortes desde o final de dezembro, segundo uma contagem da AFP nesta terça-feira.

A América Latina e o Caribe, com 12.103.032 infecções e mais de 425.000 mortes, é a região com o maior número de mortes no mundo.