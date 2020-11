Comunicado do Business Wire :Cirium

Uma nova solução de nuvem gerenciada - Cirium Sky - foi lançada, fornecendo a primeira visão de 360° em voos em tempo real para o setor de operações aéreas.

A Cirium Sky oferece uma fonte exclusiva de dados abrangentes de aviação e viagens aéreas que agiliza operações, planejamentos e tomadas de decisão com base em dados essenciais.

A solução faz uso do amplo portfólio de horários de voo, frota, desempenho de voo, aeronáutica, gestão de informações de todo o sistema (SWIM) bem como conjuntos de dados de tráfego e tarifas, provenientes do 'The Cirium Core' - uma mescla singular de tecnologias de propriedade, habilidades e processos no núcleo do negócio.

Cirium,a empresa internacional de dados e análises de aviação e viagens aéreas combina dados do 'The Cirium Core' e dados contextuais cruciais que incluem fatores externos, como diretrizes de controle de tráfego aéreo e clima para análises mais granulares e melhor controle operacional.

Ian Painter, Vice-Presidente de Operações Aéreas na Cirium, disse :"A Cirium Sky, nossa primeira solução de nuvem gerenciada, oferece uma riqueza de dados e inteligência histórica em tempo real em uma única fonte segura para aprimorar radicalmente as operações comerciais das companhias aéreas.

Ao romper os silos de dados do setor e melhorar o acesso a dados, as empresas que usam a Cirium Sky podem expandir suas análises para incluir percepções mundiais, regionais e da concorrência.

O impacto da COVID-19 nas viagens aéreas tornou isto mais crítico do que nunca com o fim de obter informações oportunas, precisas e completas em um cenário em rápida transformação."

A Cirium Sky é um conjunto de ofertas de 'Data-Management-as-a-Service' (DMaaS), o que significa estratégias de gestão de dados que usam a nuvem para fornecer armazenamento de dados, integração, processamento e serviços de análise.

A Cirium pode aliviar os analistas do setor do processo demorado e caro de coleta, limpeza, hospedagem e gestão de dados. Isto permite que as organizações assumam suas análises internas e deem suporte a todas as principais ferramentas de inteligência de negócios.

Este lançamento inicial da Cirium Sky para operações aéreas é apenas a primeira parte da inovação baseada em nuvem da Cirium. Logo a empresa lançará versões personalizadas da Cirium Sky aos principais segmentos de mercado da aviação.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne dados e análises em potencial para manter o mundo em movimento. Ao oferecer uma percepção, construída a partir de décadas de experiência no setor, permite que empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e com informação que moldam o futuro de viagens, com aumento de receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, um provedor mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de tomadas de decisão para clientes profissionais e empresariais.

Saiba mais em cirium.com.

