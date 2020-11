Presidente argentino enviará ao Congresso projeto de lei que legaliza o aborto

O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou que enviará nesta terça-feira (17) ao Parlamento um projeto de lei para a Interrupção Legal da Gravidez (ILE, na sigla em espanhol), por meio de um vídeo publicado em sua conta no Twitter.

Fernández explicou que o objetivo é garantir "que todas as mulheres acessem o direito à saúde integral", e para tal enviará a iniciativa do direito à ILE, bem como outro projeto de lei que cria "o Seguro dos mil dias, com o objetivo de fortalecer a atenção integral durante a gravidez e dos filhos e filhas nos primeiros anos de vida".