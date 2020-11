Powell: economia teve retomada, mas recuperação segue incompleta com covid

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que a economia dos Estados Unidos registrou retomada mais acelerada do que o esperado desde o choque inicial, em abril, mas ponderou que a recuperação segue incompleta e que o persistente avanço do coronavírus impõe riscos à atividade. "O ritmo da melhora tem sido lento", caracterizou, em evento virtual realizado na tarde desta terça-feira, 17.



Segundo Powell, nesse contexto, as políticas fiscal e monetária foram implementadas de forma "agressiva" para atenuar os efeitos econômicos da pandemia. Da parte do Fed, o banqueiro central reforçou compromisso em seguir usando todos os instrumentos que forem necessários e garantiu que ainda não está próximo do momento em que essas ferramentas emergências serão abandonadas. "É prematuro pensar agora na normalização do nosso balanço patrimonial", disse.



O dirigente destacou que é papel das autoridades fiscais assegurar suporte para o nível de renda da população, enquanto o BC americano deve atuar pelo veículo do crédito. Para ele, no futuro, o país terá que estudar maneiras de equilibrar a trajetória da dívida pública, mas isso só pode ocorrer quando a crise estiver superada, o que pressupõe máximo emprego e inflação estabilizada.