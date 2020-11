Comunicado do Business Wire :Sharjah International Book Fair

A resiliência e a capacidade plena do projeto cultural de Xarja mais uma vez comprovada com a bem-sucedida realização da 39ª Feira Internacional do Livro de Xarja (Sharjah International Book Fair, SIBF), de 4 a 14 de novembro.

Ao transformar os desafios colocados pela pandemia global do Coronavírus (Covid-19) em uma oportunidade única, a Sharjah Book Authority (SBA) assegurou que uma das três principais feiras do livro do mundo continuasse a espalhar a alegria da leitura, para estabelecer a SIBF 2020 como a primeira exposição comercial global a ter sucesso em formato presencial e local desde março deste ano.

O modelo híbrido offline - online da SIBF 2020 intitulado "The World Reads from Sharjah" (O mundo lê a partir de Xarja) ofereceu a 1.024 editoras de 73 nações uma oportunidade comercial muito aguardada para apresentar milhões de títulos, incluindo 80.000 novos lançamentos para um público físico de 382.000 pessoas que visitaram o local da feira. Para garantir a segurança dos convidados, visitantes e expositores, medidas rigorosas de prevenção foram adotadas durante todo o evento, de acordo com os esforços do governo dos Emirados Árabes Unidos para conter a disseminação da Covid-19.

No aspecto cultural, a diversificada agenda de atividades da feira foi apresentada na plataforma virtual 'Sharjah Reads' (Leituras de Xarja) da SBA, atraindo 63.500 participantes vindos de todo o mundo para ouvir de renomados autores, intelectuais, poetas, políticos e especialistas em mídia social.

Sua excelência Ahmed bin Rakkad Al Ameri, presidente da SBA, disse que o evento transmite uma mensagem de que a apreciação cultural forma a base da visão de Xarja para o desenvolvimento e incentiva todos os seus programas, acrescentando que os livros são a base da sociedade de Xarja. Ele observou ainda que a SIBF 2020 foi realizada para renovar o otimismo do setor e visava restaurar um sentimento de normalidade na vida das pessoas, em meio às interrupções causadas pela Covid-19.

Na preparação para a feira do livro, a 10ª Conferência de Editores foi concluída com a participação de 317 profissionais da área editorial. A 7ª Conferência Anual da Sharjah International Library (SILC), realizada em colaboração com a American Library Association (ALA), paralelamente à SIBF 2020, atraiu uma participação sem precedentes de 801 participantes de 51 países, incluindo 11 nações que estrearam no evento.

