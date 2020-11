OMS festeja vacina, mas sem relaxar

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, comemorou ontem as "notícias animadoras" sobre as vacinas da COVID-19, mas advertiu que isto não pode supor um relaxamento no restante das medidas.





"Continuamos recebendo notícias animadoras sobre as vacinas e continuamos sendo prudentemente otimistas com relação à possibilidade de que novas ferramentas comecem a chegar nos próximos meses", afirmou Ghebreyesus, após o anúncio de que a vacina do novo coronavírus da farmacêutica americana Moderna tem eficácia de quase 95%. "Mas agora não é o momento da complacência", alertou o encarregado desta agência da ONU, que já tinha dito que as vacinas não serão suficientes para derrotar a pandemia.





Ghebreyesus também expressou sua "grande preocupação sobre o aumento do número de casos em alguns países", referindo-se sobretudo à Europa e à América, onde "os trabalhadores sanitários e os sistemas de saúde estão no limite".





"Chegou o momento de investir nos sistemas que permitirão evitar novas ondas do vírus", acrescentou.