Comunicado do Business Wire :Techstars

A Techstars, rede mundial que ajuda empreendedores a terem sucesso, abriu inscrições para o Desafio de Sustentabilidade da Techstars (Techstars Sustainability Challenge) para qualquer um que tenha ideias de como reduzir o grande impacto de cadeias de suprimentos globais sobre o meio ambiente. Os vencedores serão apresentados na primeira Cúpula de Sustentabilidade da Techstars (Techstars Sustainability Summit) em abril do ano que vem, e pelo menos um deles terá a oportunidade de desenvolver uma prova de conceito com um Parceiro do Programa Desafio de Sustentabilidade da Techstars. São os membros da Techstars Pathfinder e parceiros de desafio envolvidos nessa iniciativa: ABN AMRO, Cargill, Comcast NBCUNIVERSAL LIFT LABS, EG, Endeavor, Equinor, Universidade de Princeton por meio da Princeton Innovation e do Andlinger Center for Energy and the Environment, a empresa de investimento Semapa NEXT, Stanley Black & Decker, The Heritage Group, The Nature Conservancy, Temasek e a Federação Mundial das Associações das Nações Unidas (World Federation of United Nations Associations, WFUNA).

O Desafio de Sustentabilidade da Techstars foi desenvolvido para acelerar os esforços de desenvolvimento de novos produtos, soluções e processos que aperfeiçoarão cadeias de suprimentos. A Techstars e seus parceiros de desafio consideram esforços de colaboração como esse fundamentais para reduzir os impactos negativos exercidos por cadeias de suprimentos sobre o meio ambiente e gerar eficiências que promoverão efeitos positivos no longo prazo para setores, mercados e pessoas do mundo todo.

"Um enorme desafio em sustentabilidade hoje está aperfeiçoando operações de complexas cadeias de suprimentos da economia mundial para se tornarem mais eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente. As empresas têm dificuldade para obter percepções sobre sua pegada geral e as operações de seus fornecedores, e para alterar em última análise comportamentos e sistemas", explica Cody Simms, vice-presidente sênior e líder de programas globais de sustentabilidade da Techstars. "Com o Desafio de Sustentabilidade da Techstars, estamos convocando empreendedores, startups de tecnologia, pesquisadores, organizações não governamentais e inovadores corporativos para nos ajudar a encontrar soluções para um dos problemas de sustentabilidade de maior urgência no mundo. Buscamos inovadores capazes de desenvolver uma cadeia de suprimentos mais sustentável com seu trabalho em medição e gestão dos impactos de cadeias de suprimentos."

Categorias de inscrição

Os inovadores enviarão suas inscrições em uma destas duas áreas específicas:

-- Dados e automação: Soluções para ajudar empresas a utilizarem automação, coleta de dados internos ou inferências mais precisas de fontes de dados externas para medir, rastrear e monitorar melhor o impacto das pegadas de suas cadeias de suprimentos.

-- Materiais e impacto no fim da vida útil: Possibilitar que um fabricante reduza o impacto da pegada de um produto por meio de inovações em materiais, naturais ou sintéticos. As soluções podem envolver desde limitar o processo de extração de matérias-primas, ampliar a durabilidade de produtos ou mitigar o impacto do fim da vida útil do produto sobre o meio ambiente.

Um painel de especialistas em sustentabilidade da Techstars, juntamente com seus parceiros de desafio, julgarão todas as inscrições em três critérios: adequação entre solução e problema; escala do potencial efeito da solução; e a capacidade de implementar uma prova de conceito com uma organização empresarial.

Cronograma

-- 16 de novembro de 2020: Abertura das inscrições

-- 8 de março de 2021: Encerramento das inscrições

-- 25 de março de 2021: Notificação aos finalistas

-- 1.º de abril de 2021: Sessão de trabalho (virtual) da prova de conceito (Proof-of-Concept, POC) -Finalistas vão defender suas propostas perante o júri, serão formalmente apresentados a unidades de negócios corporativas relevantes e participarão de workshops de adequação com parceiros fundadores para debater livremente a prova de conceito e conceitos-piloto.

-- 15 de abril de 2021: Cúpula de Sustentabilidade da Techstars (virtual) -Vencedores serão anunciados. Pelo menos um vencedor terá a oportunidade de executar uma prova de conceito com um de nossos parceiros de desafio.

"O objetivo é atingir impacto acionável", acrescenta Simms. "A jornada dos vencedores com a Techstars não se encerrará em uma vitória competitiva. Promoveremos parcerias entre eles e mentores de nossa rede global de parceiros participantes para que possam começar a trabalhar imediatamente no desenvolvimento de soluções concretas que gerem mudanças significativas."

Desenvolvendo uma sólida rede de mentores e investidores

A associação Techstars Pathfinder une inovadores corporativos às startups certas que podem transformar ideias inovadoras em oportunidades de negócios e abrir novos fluxos de receita. O objetivo final é acelerar a ação de inovadores corporativos. Isso pode significar o estabelecimento de parcerias, o desenvolvimento de provas de conceito, a identificação e o aproveitamento de oportunidades de investimento ou a obtenção de equipes, tecnologias e/ou clientes.

O Desafio de Sustentabilidade da Techstars é o projeto-âncora que reunirá um grupo de membros em 2020 para promover um progresso verdadeiro rumo a um mundo mais sustentável.

Acesse este link para se inscrever no Desafio de Sustentabilidade da Techstars. Clique aqui para saber mais sobre as oportunidades de parceria.

