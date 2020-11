Comunicado do Business Wire :PerkinElmer, Inc.

PerkinElmer, Inc., apresentou hoje a plataforma LC 300? e o software SimplicityChrom?, que reúnem recursos avançados de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) e cromatografia líquida de ultra desempenho (UHPLC) com controle intuitivo dos módulos e análise de dados. A nova solução potencializa o rendimento, otimiza testes e possibilita uma operação intuitiva para aumentar a produtividade de laboratórios em várias indústrias que trabalham para atender às metas e requisitos regulatórios e de qualidade.

"Seja testando aditivos em alimentos, potência de produtos comestíveis derivados de cannabis, impurezas em excipientes de medicamentos na indústria farmacêutica ou cosméticos, os cientistas precisam confiar nas tecnologias de ponta e fácil utilização. A nova Plataforma para Cromatografia Líquida oferece aos laboratórios a velocidade, robustez e simplicidade que desejam, além da sensibilidade e precisão que precisam para atender às expectativas dos consumidores e rigorosas exigências regulatórias", disse Suneet Chadha, vice-presidente e gerente geral de Mercados Aplicados da PerkinElmer.

Idealizado para oferecer fluxos de gradiente ultra precisos e baixos níveis de dispersão, o novo sistema LC 300?proporciona resultados rápidos e precisos para clientes nas áreas alimentícia, cannabis, farmacêutica, cosméticos e química. O amostrador automático do sistema LC 300?possui um forno de coluna embutido e uma tela LCD colorida de alta visibilidade, a qual exibe os principais parâmetros analíticos, sem a necessidade de se fazer login no Software. A plataforma e extremamente versátil, apresenta várias opções de detectores e compatibilidade com diferentes softwares de fabricantes já disponíveis no mercado.

A nova geração de software foi desenvolvida após a realização de uma pesquisa abrangente sobre a experiência do usuário e quanto a diferentes interfaces. Ele oferece fluxos de trabalho altamente intuitivos e personalizáveis com o objetivo de aumentar a produtividade e otimizar a análise dos resultados. O software oferece as ferramentas necessárias para garantir a conformidade com CFR 21 Parte 11. Alertas proativos sobre o uso de consumíveis e a manutenção necessária também estão incluídos para o mínimo de tempo de inatividade, ajudando na economia de tempo e aumentando a produtividade.

Por último, esta nova geração de software foi projetada para instalação rápida. Em conjunto com uma portfólio de aplicações (SOPs), consumíveis e o OneSource® Laboratory Services, os clientes podem desenvolver e transferir rapidamente os seus métodos atuais, atingir elevada produtividade ao mesmo tempo em que atendem às necessidades de conformidade.

Sobre a PerkinElmerA PerkinElmer possibilita que cientistas, pesquisadores e médicos enfrentem os seus maiores desafios em ciência e cuidados de saúde. Com uma missão com foco na inovação para um mundo mais saudável, a PerkinElmer oferece soluções exclusivas para atender aos mercados de diagnósticos, ciências da vida, de alimentos e mercados aplicados (químico, petroquímico, ambiental, pesquisa e desenvolvimento, biocombustíveis, agro, entre outros). Estrategicamente, fazemos parcerias com os clientes para possibilitar insights antecipados e precisos com o suporte de profundo conhecimento do mercado e experiência técnica. Nossa equipe dedicada de aproximadamente 13.000 funcionários no mundo inteiro empenha-se em ajudar os clientes a trabalhar para criar famílias mais saudáveis, aprimorar a qualidade de vida e sustentar o bem-estar e a longevidade das pessoas no mundo inteiro. A empresa registrou receita de cerca de US$ 2,9 bilhões em 2019, atende clientes em 190 países e faz parte do índice da Standard & Poor's 500 (S&P;). Informações adicionais estão disponíveis em 1-877-PKI-NYSE ou em www.perkinelmer.com.

