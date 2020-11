Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Na terça-feira, 20 de outubro, o Project Management Institute (PMI) anunciou os vencedores dos prêmios 2020 PMI® Professional Awards durante um evento da Série de Experiências Virtuais, Uma Nova Perspectiva do Mundo: O Nosso Impacto Global.

Desde 1974, o prestigiado PMI Professional Awards homenageia várias organizações e indivíduos cuja paixão, talento e conhecimento fizeram as maiores contribuições à profissão de gerenciamento de projetos ou ao PMI.

Os vencedores do PMI Research and Academic Award deste ano também foram selecionados. Estes prêmios reconhecem aqueles que fizeram contribuições sustentáveis ou significativas através do ensino, pesquisa ou literatura.

Para mais informações sobre os programas de prêmios: https://www.pmi.org/about/awards.

PMI® Professional Awards:

Projeto do Ano PMI: este prêmio reconhece o projeto grande e complexo que melhor oferece desempenho superior de práticas de gerenciamento de projetos, resultados organizacionais superiores e impactos positivos na sociedade com um orçamento de mais de US$ 100 milhões.

-- Vencedor: Projeto do Gasoduto de Gás Natural Trans-Anatólia (TANAP), TANAP Natural Gas Transmission Company (Ancara, Turquia)

-- Finalista: Revitalização da Torre de Montreal - Projeto de Revitalização da Torre de Montreal, Parc Olympique (Montreal, Quebec, Canadá)

-- Finalista: Projeto de Transmissão Forte McMurray West 500 kV, ATCO (Edmonton, Alberta, Canadá)

Prêmio PMO DO ANO®: este prêmio homenageia o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) que agregou valor à sua empresa através do seu suporte a iniciativas estratégicas bem-sucedidas e demonstrou capacidade de gerenciamento de projetos organizacional superior. Também reconhece o PMO que estabeleceu uma visão de entrega de valor e teve um impacto claro e positivo nos resultados da empresa.

-- Vencedor: DC Water - Escritório de Gerenciamento de Projetos de TI: IT Project Management Office - Making I.T. Happen, (Washington, D.C., EUA)

-- Finalista: Emaar Properties PJSC - Operações do Grupo: Emaar Properties - Operações do Grupo: Escritório de Gerenciamento de Projetos Estratégicos (Dubai, Emirados Árabes Unidos)

-- Finalista: Kern Health Systems: Escritório de Gerenciamento de Projetos Empresariais da Kern Health Systems (Bakersfield, Califórnia, EUA)

Prêmio de Excelência de Projetos do PMI: este prêmio reconhece projetos complexos que melhor oferecem desempenho superior de práticas de gerenciamento de projeto, resultados organizacionais superiores e impactos positivos na sociedade com um orçamento de menos de US$ 100 milhões.

-- Região Ásia-Pacífico: PROJETO RURAL MPOWERMENT, Mobitel (Pvt) Ltd (Colombo, Sri Lanka)

-- Europa, Oriente Médio, Região da África: Projeto de Atualização da Pista do Aeroporto de Shaybah, Saudi Aramco - Departamento de Projetos de Instalações de Petróleo (Dhahran, Arábia Saudita)

-- Região da América do Norte: Projeto de Colocalização de Data Center, Adventist Health/ Highmark Solutions (Roseville, Califórnia, EUA)

PMI Fellow Award: este é o maior e mais prestigioso prêmio individual concedido pelo Project Management Institute por serviços prestados à empresa e à profissão.

-- Marge Combe, PMI Fellow

-- Dr. Prasad S. Kodukula, PMP, PgMP, PMI Fellow

PMI Eric Jenett Project Management Excellence Award: este prêmio reconhece e homenageia as pessoas que contribuíram de forma extraordinária à profissão de gerenciamento de projetos ou sua prática através de liderança, gerenciamento de projetos técnicos e perspicácia no gerenciamento estratégico e de negócios.

-- Vanita Ahuja, PhD, PgMP, MRICS

-- Dr. Krishna Kumar T I PhD, CDAI

-- Kenneth Bainey MBA, PMP

PMI Young Professional Award: este prêmio reconhece e homenageia os jovens profissionais que tiveram um impacto significativo no avanço do gerenciamento de projetos em uma empresa ao promover o conhecimento e o entendimento da prática de gerenciamento de projetos e demonstrar uma compreensão dos padrões, práticas e ética do PMI.

-- Nguyen Si Trieu Chau, LIMC, PfMP, PgMP, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, IPMO-E, PMO-CP

-- Lt. Dimitrios Zaires Exec. MSc, MBA, CMILT, PMI-RMP

-- Roman Reznikov

-- Dr. Ritu Ahuja, PMI-ACP, MRICS

PMI® Research and Academic Award Winners:

PMI Research Achievement Award: este prêmio reconhece e homenageia uma pessoa ou grupo de pessoas cujo trabalho promoveu significativamente os conceitos, conhecimento e práticas de gerenciamento de projetos através de um corpo de artigo publicado da pesquisa acadêmica

-- Professor Monique Aubry, PhD, MPM

PMI Linn Stuckenbruck Teaching Excellence Award: este prêmio reconhece e homenageia um membro do corpo docente por excelência no ensino de gerenciamento de projetos e por seu forte compromisso em melhorar e aprimorar o currículo de gerenciamento de projetos na educação de ensino superior.

-- Callum Robert Kidd (Universidade de Manchester)

PMI Project Management Journal® Paper of the YearAward: este prêmio reconhece o melhor artigo publicado no Project Management Journal no ano anterior.

-- "Como a informação digital transforma os modelos de realização de projetos" do Professor Jennifer Whyte

PMI David I. Cleland Project Management Literature Award: este prêmio reconhece os autores de um livro publicado que promove significativamente o conhecimento, os conceitos e a prática do gerenciamento de projetos.

-- "Gerenciamento de projetos: uma abordagem de realização de benefícios" do Professor Ofer Zwikael e John R Smyrk

Encontre a lista de ganhadores dos prêmios PMI em: https://www.pmi.org/about/awards/winners

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para os profissionais que consideram o gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Através da defesa de direitos, colaboração, educação e pesquisa globais, o PMI trabalha para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a The Project Economy: a economia do futuro em que o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Agora com 50 anos de realizações, o PMI trabalha em quase todos os países do mundo para promover carreiras, melhorar o sucesso empresarial e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projeto através de padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o site interativo ProjectManagement.com® cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, ferramentas melhores, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute

