Rádio francesa divulga por engano morte de Pelé e pede desculpas

Pelé teve morte anunciada por engano (foto: MARCELLO CASAL JR /Wikimedia commons)

"Pedimos desculpas às pessoas envolvidas e àqueles que nos seguem e confiam em nós", disse a estação de rádio Radio France International (RFI), após a publicação desses artigos em seu site devido a um "".

"Estamos agindo para reparar essa grande falha técnica", disse em sua conta no Twitter da RFI, que se tornou objeto de inúmeras piadas na rede social.

Os obituários do ex-presidente cubano Raúl Castro, do Guia Supremo do Irã Ali Khamenei, do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e dos atores Clint Eastwood, Sophia Loren e Brigitte Bardot, todos com mais de 80 anos, também foram publicados por engano.