Comunicado do Business Wire :Raysut Cement Company

A Raysut Cement Company (RCC), maior fabricante de cimento de Omã, realizou uma cerimônia inovadora que deu início à construção de sua nova unidade de moagem de US$ 30 milhões em Duqm, em Omã.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201115005145/pt/

Raysut's groundbreaking ceremony for US$30 million Duqm plant. (Photo: AETOSWire)

O desenvolvimento da planta de Duqm, uma expansão estratégica para a RCC listada na Bolsa de Valores de Muscat, complementará a liderança da empresa na fabricação de cimento, adicionando mais 1 milhão de toneladas à produção do grupo, levando o total para 7,4 milhões de toneladas por ano.

"A inovação é um marco para a RCC em dois aspectos. Contribuirá significativamente para nossas ambiciosas metas de expansão de capacidade de 10 milhões de toneladas até 2022, com previsão de aumento para 22 milhões de toneladas no futuro próximo. Em segundo lugar, vai nos ajudar a gerar mais oportunidades de emprego, auxiliando nossos esforços para melhorar o progresso social e econômico em Omã", disse o CEO do Grupo, Joey Ghose.

Em setembro do ano passado, a RCC assinou um contrato de arrendamento de terras e serviços de Porto de Terminal com a Port of Duqm Company SAOC como parte do desenvolvimento da nova unidade de moagem.

"A nova unidade de moagem adicionará mais músculos à nossa capacidade de atender aos mercados regionais e globais de RCC, que continua a se expandir com novos investimentos e aquisições em Omã, Ásia e África Oriental", disse Salim bin Ahmed bin Alawi Al Ibrahim , Vice-CEO do Grupo em exercício.

Os investimentos da RCC são calibrados para garantir que estejam em locais onde a demanda é alta e os aditivos disponíveis localmente estão próximos, disse ele, acrescentando que a unidade Duqm ajudará a empresa a consolidar e fortalecer sua presença em Omã e nos mercados vizinhos do Golfo.

A RCC está em uma onda de expansão por meio de fusões e aquisições e novos investimentos em Omã, bem como globalmente no último ano.

Em maio de 2019, a RCC adquiriu a Sohar Cement Company SAOG em Omã por US$ 60 milhões. A RCC também anunciou o desenvolvimento de um novo campo verde de 1,2 milhão de toneladas por ano, a fábrica de cimento perto de Tbilisi, Geórgia, na Europa Oriental, com um investimento de US$ 200 milhões em outubro passado. A planta será desenvolvida pela subsidiária integral da RCC nos Emirados Árabes Unidos, a Pioneer Cement Industries, que possui concessão para minas de calcário em Geórgia.

A mais recente aquisição da RCC foi uma aquisição majoritária do terminal de cimento da LafargeHolcim nas Ilhas Thilafushi, nas Maldivas, em outubro deste ano. No ano passado, a empresa também anunciou o investimento de US$ 40 milhões em uma nova unidade de moagem em Berbera, Somalilândia, na África Oriental.

"Nosso objetivo é transformar a RCC em um líder global na fabricação, fornecimento e exportação de cimento, e o desenvolvimento da Duqm é um elemento importante nessa estratégia. Nossas expansões estão adaptadas às oportunidades que existem e estão surgindo nos mercados em que focamos, como por exemplo na África Oriental, um mercado em expansão para os próximos 50 anos ", disse o Sr. Ghose.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201115005145/pt/

Mohammed Ahmed Barakat Al-Ibrahim,Gerente sênior de comunicações +96890999388

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.