Bielo-Rússia: 500 pessoas são presas em protestos

Um grupo de direitos humanos na Bielo-Rússia diz que mais de 500 pessoas foram presas em protestos ao redor do país pedindo para que o presidente autoritário Alexander Lukashenko renuncie.



As demonstrações deste domingo continuam a onda de protestos quase diários que vêm acontecendo na Bielo-Rússia desde o início de agosto. Na capital, Minsk, a polícia usou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar milhares de manifestantes.



A organização de direitos humanos Viasna reportou detenções em protestos em outras cidades, incluindo Vitebsk e Gomel. O grupo diz que o número de prisões do país passou de 500. Fonte: .