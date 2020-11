Iota se transforma em furacão e avança para América Central

A tempestade Iota se fortaleceu, neste domingo (15), para um furacão de categoria 1, enquanto avançava lentamente pelo Caribe rumo à América Central, onde as autoridades começaram a evacuar a população para minimizar os danos, em uma região ainda devastada pela passagem do ciclone Eta.

As projeções do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) indicam que o Iota pode aterrissar na tarde de segunda-feira na costa caribenha entre a Nicarágua e Honduras, seguindo um curso semelhante ao do Eta. No início deste mês, este último deixou mais de 200 mortos e 2,5 milhões de pessoas afetadas por inundações e deslizamentos de terra.

O NHC antecipou que o Iota pode se tornar um poderoso furacão de categoria 4, semelhante ao fenômeno anterior.

Em Bilwi, uma cidade Caribe norte nicaraguense com mais de 40.000 habitantes, as pessoas tentavam proteger os telhados de suas frágeis casas de madeira com as mesmas placas de zinco quebradas que foram removidas na passagem do Eta.

"Estamos desanimados, nervosos, psicologicamente não estamos bem, porque perder nossas coisas e recomeçar não é fácil. Alguns de nós têm uma casa velhinha, e corremos o risco de perder tudo", desabafou Silvania Zamora, moradora de Bilwi.

As autoridades tentaram retirar os habitantes das zonas de risco, mas muitos se recusam a ir para os abrigos por medo de contraírem covid-19.

- Potencialmente catastrófico -

"Espera-se que o Iota continue se fortalecendo rapidamente, até se tornar um perigoso furacão de categoria 4, quando se aproximar, na segunda-feira, da costa centro-americana", alertou o NHC, em um relatório no domingo.

O órgão americano acrescentou que as fortes chuvas provocadas pelo ciclone podem causar inundações repentinas e elevação no volume de rios na América Central e no norte da Colômbia.

"Inundações e deslizamentos de terra em Honduras e na Nicarágua podem se ver agravados pelos recentes efeitos do furacão Eta, resultando em impactos de 'significativos' a 'potencialmente catastróficos'", advertiu o NHC.

Em Honduras, policiais e militares expulsaram por lanchas e helicópteros, pelo segundo dia consecutivo, dezenas de milhares de residentes no vale de Sula, próximo a San Pedro Sula, a segunda cidade do país, diante de inundações iminentes.

Em uma nota, a Comissão Permanente de Contingência (Copeco) alertou que a proximidade de Iota "aumenta o risco de inundações e deslizamentos, principalmente nas áreas impactadas pelo Eta".

A Guatemala, que sofreu deslizamentos fatais com a passagem do Eta, espera fortes chuvas na próxima terça-feira, principalmente nas províncias de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz (norte), Izabal (nordeste), Huehuetenango, Quiché (oeste), Chiquimula , Zacapa, Jutiapa (leste), Santa Rosa, Escuintla (sul) e centro, onde está localizada a capital. Boa parte ainda sequer se recuperou dos danos causados pelo ciclone anterior.

Enquanto isso, El Salvador declarou alerta amarelo (perigo intermediário), com a recomendação de que se adotem imediatamente todas as medidas de proteção possíveis, segundo o Ministro do Interior, Mario Durán.