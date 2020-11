Elegante sapato de Maria Antonieta vai a leilão em Versalhes

Um elegante sapato que pertenceu à Maria Antonieta, feito de pele de cabra e seda, será leiloado neste domingo (15), em Versalhes (oeste de Paris) - anunciou a casa de vendas Osenat.

Com preço estimado entre 8.000 e 10.000 euros (US$ 9.400 e US$ 11.700), o sapato branco de Maria Antonieta (1755-1793) é um dos destaques deste leilão intitulado "A Realeza de Versalhes".

Também estará à venda o quadro "Molière invité à la table du Roi Soleil" (Molière convidado à mesa do Rei Sol), de François-Jean Garneray, uma das raras obras que mostra o escritor e o soberano juntos. O valor está estimado entre 40.000 e 60.000 euros (ou US$ 47.000 e US$ 70.000).

O sapato está em boas condições. Mede 22,5 cm de comprimento, é feito de pele de cabra com seda na ponta, sola de couro e salto de 4,7 cm.

No peito do pé, apresenta um detalhe de quatro fitas plissadas sobrepostas.

O calçado teria chegado às mãos de Marie-Emilie Leschevin, uma amiga de Madame Campan, a primeira criada da rainha, e teria sido conservado para as gerações futuras.

Em maio, um baú da "suíte" de Maria Antonieta e uma grande toalha usada durante sua coroação, em 1775, foram leiloados por quantias consideráveis, um sinal do fascínio que esta rainha austríaca guilhotinada após a Revolução Francesa ainda exerce.