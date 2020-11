Londres 'não mudará' de posição sobre Brexit, diz negociador britânico

O Reino Unido não mudará de posição em sua busca por um acordo pós-Brexit com a União Europeia (UE) - alertou o negociador britânico, David Frost, neste domingo (15), ao chegar a Bruxelas, onde as negociações continuarão.

"Estamos trabalhando para chegar a um acordo, mas o único possível é um que seja compatível com nossa soberania e que nos devolva o controle das nossas leis, nosso comércio e nossas águas. Essa tem sido nossa posição coerente desde o início, e não vou mudá-la", tuitou.

Frost afirmou que ele e seu homólogo na UE, Michel Barnier, retomariam suas negociações neste domingo.

Esta última rodada de negociações deve durar vários dias e pode ser a última chance para ambas as partes chegarem a um acordo antes do término do período de transição pós-Brexit, que expira no fim deste ano.

Frost insistiu: "talvez a gente não consiga".

Embora tenha reconhecido que houve avanços, ele disse que ainda há "elementos-chave" para serem resolvidos.

As negociações entre o Reino Unido e a UE continuam a enfrentar três obstáculos, em especial: o alinhamento das normas e regras do jogo em matéria de concorrência, a solução de controvérsias e a pesca nas águas britânicas.