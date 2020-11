Forças separatistas do Tigré na Etiópia ameaçam atacar Eritreia

As forças do Tigré, uma região dissidente da Etiópia que trava uma guerra contra as forças federais, assumiram a responsabilidade, neste sábado (14), pelo bombardeio de dois aeroportos em uma região limítrofe.

Também ameaçaram atacar a infraestrutura na Eritreia, a qual acusam de apoiar militarmente o governo etíope.

As "zonas militares" dos aeroportos de Bahir Dar e de Gondar foram bombardeadas com "foguetes" na sexta-feira à noite (13), disse o porta-voz do Comando Central do Tigré, Getachew Reda, à televisão regional.

Na sequência, o porta-voz ameaçou atacar infraestruturas em Asmara, capital da Eritreia, ou de Massawa, um porto eritreu no Mar Vermelho.

Mais cedo, o governo etíope anunciou que "foguetes" caíram no entorno dos aeroportos de Bahir Dar, capital regional do Amhara, localizado a cerca de 200 km da fronteira com o Tigré, e Gondar, 100 km mais ao norte, causando "danos".

De acordo com um médico de Gondar, dois militares morreram, e 15 ficaram feridos.

"Que os ataques partam de Asmara (capital da Eritreia), ou de Bahir Dar (...) haverá retaliação. Vamos disparar mísseis contra alvos escolhidos, além dos aeroportos", acrescentou.

O comando central do Tigré acusa o Exército eritreu de lançar ofensivas no Tigré na sexta-feira, a pedido do governo federal da Etiópia.

Estas afirmações ainda não puderam ser verificadas por fontes independentes.