Cocaína que causou 'maré branca' na costa francesa em 2019 era da Colômbia

A cocaína que causou uma "maré branca" na costa atlântica da França em 2019 e que causou a morte de um homem por overdose era procedente da Colômbia - informou a Procuradoria de Rennes neste sábado (14).

"A origem dos entorpecentes pôde ser identificada em uma área de produção no norte da Colômbia. A pureza dos produtos analisados ficou entre 80,5 e 90%", explicou o o procurador da cidade de Rennes (oeste), Philippe Astruc, em um comunicado sobre a investigação, um ano após a descoberta dos primeiros pacotes.

No total, 1,6 tonelada de cocaína foi descoberta.

As investigações, realizadas pelos serviços de investigação da França em colaboração com os Estados Unidos (DEA), autoridades holandesas e britânicas, permitiram determinar que estes pacotes procediam de uma mesma descarga ao largo da costa de Bordeaux em setembro de 2019, acrescentou a mesma fonte.

Em novembro de 2019, as autoridades multiplicaram os alertas sobre estes pacotes, do tamanho de uma caixa de sapatos, perfeitamente selados com celofane. A carga foi aparecendo ao longo de várias centenas de quilômetros do litoral atlântico francês.

A maior parte da cocaína procede de três grandes países produtores: Colômbia, Peru e Bolívia. A Europa é o segundo mercado mundial, depois da América do Norte.