Trump diz que não sabe quem governará os EUA a partir do ano que vem: 'O tempo vai dizer'

Trump disse que espera que a vacina contra o coronavírus esteja disponível em abril (foto: Mandel Ngan/AFP) Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump falou pela primeira vez em Washington desde o término do pleito no país. Ele afirmou que “só o tempo dirá” ao se referir sobre a maneira que o democrata vai governar a maior potência do planeta. Derrotado pornas eleições presidenciais dos Estados Unidos,falou pela primeira vez em Washington desde o término do pleito no país. Ele afirmou que “só o tempo dirá” ao se referir sobre a maneira que o democrata vai governar a maior potência do planeta.





Nos últimos dez dias, o presidente se ausentou de suas funções presidenciais normais, sem sequer comentar a repercussão da pandemia, que deixou mais de 242 mil mortos e 10,5 milhões de infecções nos Estados Unidos, e nos últimos dias espalhou-se com números recordes.





Fechado na Casa Branca, de onde só saiu para jogar golfe no fim de semana e comparecer a uma breve cerimônia do Dia dos Veteranos na quarta-feira, Trump repetiu várias vezes no Twitter que ganhou a eleição, enquanto promove ações judiciais para questionar os resultados sem provas relevantes.





"Esta eleição foi manipulada!", tuitou nesta sexta-feira (13), depois de anunciar que ele poderia "tentar vir e cumprimentar" seus apoiadores no comício que planejam neste sábado, em Washington, para apoiar suas alegações de fraude.





No entanto, autoridades eleitorais de todo o país disseram que as eleições foram "as mais seguras da história dos Estados Unidos", ressaltando que "não há evidências" de votos perdidos ou trocados nem de sistemas de votação alterados.





O presidente afirmou, também, que espera que uma vacina contra o coronavírus esteja disponível para toda população do país em abril. Também disse que espera uma autorização de uso de emergência para a vacina da Pfizer "extremamente em breve".