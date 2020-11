Elon Musk dá positivo... e negativo em testes rápidos de coronavírus

O polêmico chefe da Tesla, Elon Musk, anunciou na quinta-feira (12) que fez quatro testes antigênicos para saber se contraiu o coronavírus, mas dois deram positivo, e os outros, dois negativo, o que levanta dúvidas sobre a eficácia desses testes rápidos.

"Aconteceu algo brilhante hoje", escreveu no Twitter.

"Fiz quatro testes de covid hoje. Dois testes foram negativos, dois positivos. Mesma máquina, mesmo teste, mesma enfermeira", acrescentou, destacando que foram testes rápidos de antígenos.

Este tipo de teste tem a vantagem de não precisar da análise de um laboratório e oferecer um resultado em cerca de 15 minutos.

Mas os testes de antígenos são menos precisos que os de diagnóstico chamados RT-PCR: os primeiros identificam proteínas do vírus, enquanto os segundos detectam seu material genético.

Em sua conta do Twitter, Musk explicou que sentiu os sintomas comuns de um resfriado, tosse, leve mucosidade, pouca febre. O chefe da Tesla contou também que planeja fazer um teste RT-PCR em outro laboratório, cujos resultados devem chegar em "cerca de 24 horas".

Um internauta lhe perguntou se essa confusão poderia explicar o pico de casos de covid-19 nos Estados Unidos, e Musk respondeu: "Se está acontecendo comigo, deve acontecer também com outros".

Famoso por suas declarações controversas, o empresário se arriscou na metade de março com um tuíte que afirmava: "Com base nas tendências atuais (teremos) provavelmente cerca de zero casos novos nos Estados Unidos de agora até o final de abril".

Desde então, pronunciou-se em várias ocasiões contra as medidas destinadas a limitar a pandemia, chegando a chamar de "fascista" o confinamento imposto ao fechamento temporário de sua fábrica na Califórnia.