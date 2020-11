Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de softwares de engenharia de infraestrutura,anunciou hoje a implementação do Bentley iTwin Ventures para investir em empresas promissoras de tecnologia que respondam a oportunidades emergentes de soluções de gêmeos digitais de infraestrutura para estradas, ferrovias, vias navegáveis, pontes, serviços públicos, instalações industriais e outros ativos de infraestrutura.

O Bentley iTwin Ventures é um fundo de investimento no valor de US$ 100 milhões que promove a inovação ao co-investir em startups e empresas emergentes que são estrategicamente relevantes para o objetivo da Bentley Systems de avançar na infraestrutura através da digitalização. O fundo será focado em investimentos de soluções de gêmeos digitais que suportem projeto, simulação, construção e/ou operações de infraestrutura física.

O Bentley ITwin Ventures irá investir em empresas de estágio inicial e intermediário que demonstrem a capacidade de desenvolver aplicações e soluções que alavanquem e ampliem as oportunidades dos gêmeos digitais de infraestrutura, particularmente nos setores de obras e serviços públicos, também dos setores industriais, de recursos e de infraestrutura. O fundo irá investir em oportunidades que podem alavancar a plataforma iTwin e as ferramentas open-source da Bentley, dando suporte a especialistas, equipes comerciais e/ou o alcance global e relacionamentos dentro da comunidade de engenharia de infraestrutura.

"Aproveitando o impulso da oferta pública inicial da Bentley Systems, estamos entusiasmados em expandir nossas Acceleration Initiatives, lançando formalmente o fundo Bentley iTwin Ventures para apoiar o crescimento de empresas empreendedoras dedicadas a soluções de gêmeos digitais para infraestrutura" disse Greg Bentley, CEO da Bentley Systems. "Nossa plataforma iTwin fornece uma base open-source escalável para inovação técnica e comercial que capacitará um ecossistema dinâmico a se combinar e conectar de maneira criativa,o que agora os gêmeos digitais tornam possível para os membros da infraestrutura. Análise proprietária, serviços de dados, benchmarking e modelos comerciais de infraestrutura como serviços, por exemplo, não estão no escopo direto da Bentley Systems, mas estamos contentes por termos uma participação na inicialização desses sucessos futuros. Aqui está o ecossistema digital mais completo para gêmeos digitais de infraestrutura!"

ABentley Systems trabalhou com a empresa de investimentos corporativo Touchdown Ventures para estabelecer a Bentley iTwin Ventures. Um investimento inicial em FutureOn a.s. (www.futureon.com) foianunciado em 16 de outubro de 2020.

Sobre o Bentley iTwin Ventures

O Bentley iTwin Ventures é um fundo de investimentos corporativo patrocinado pela Bentley Systems, Incorporated. Ele investe e ajuda a catalisar o crescimento das empresas que desenvolvem tecnologias, produtos e serviços inovadores que intensificam o ecossistema de gêmeos digitais de infraestrutura. Para mais informações, acesse www.BentleyiTwinVentures.com

Sobre a Bentley Systems' Acceleration Initiatives

ABentley Systems' Acceleration Initiatives foi fundada em 2020 para investir em empresas novas e progressivas com ecossistemas abertos para evoluir a infraestrutura de gêmeos digitais. A Bentley Systems' Acceleration Initiative é organizada com o intuito de acelerar a criação e curadoria de gêmeos digitais, e para incentivar e viabilizar tecnologias e inovações, nutrindo novos empreendimentos, fazendo investimentos minoritários através do Bentley iTwin Ventures, e adquirindo e expandindo integradores digitais. Os investimentos totais até o momento incluem Digital Water Works, Digital Construction Works (joint venture com a Topcon Positioning Systems), Virtuosity e The Cohesive Companies. O Bentley iTwin Ventures é um fundo de investimento corporativo de US$ 100 milhões que investe em empresas que estão expandindo o ecossistema de gêmeos digitais de infraestrutura; até o momento, os investimentos incluem FutureOn. Diretor de Aceleração Santanu Das dá boas-vindas às questões de participantes de ecossistemas potenciais no www.BentleyAccelerationInitiatives.com

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores-proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura. Baseados noMicroStation,os softwares de engenharia e BIM da Bentley, bem como seus serviços de gêmeos digitais na nuvem, melhoram a entrega dos projetos (ProjectWise)e o desempenho dos ativos (AssetWise) de transporte e outras obras públicas, plantas industriais e de recursos, e o iTwin, uma plataforma para gêmeos digitais de infra-estrutura..A Bentley Systems emprega mais de 4.000 funcionários e gera uma receita anual de mais de 700 milhões de dólares em 171 países fora dos Estados Unidos. Desde sua fundação em 1984, a empresa continua sendo administrada majoritariamente pelos irmãos Bentley.www.bentley.com

