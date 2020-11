Comunicado do Business Wire :American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) anuncia hoje a mais recente iniciativa da Aerie em apoio à sua missão em curso de capacitar sua comunidade - e compartilhar a gentileza que está no centro de tudo. Em homenagem ao Dia Mundial da Gentileza, a marca lança sua Campanha de Gentileza #AerieREAL, incluindo sua primeira Linha Direta de Gentileza #AerieREAL, Ações de Gentileza #AerieREAL surpresa, uma parceria com a Feeding America®, e uma nova coleção Holiday '20 que parece REALMENTE boa.

"A Aerie é uma comunidade formada para ajudar todas as pessoas a amarem seu verdadeiro eu, sendo que reconhecemos que temos a habilidade de compartilhar ainda mais gentileza com nossa comunidade durante uma temporada em que todos poderíamos apreciar um pouco de amor adicional", disse Jennifer Foyle, Diretora de Criação na AEO Inc. e Presidente da Marca Global Aerie. "Os elementos da Campanha de Gentileza #AerieREAL visam incentivar a aprendizagem, o compartilhamento, a ação e a retribuição. Esperamos que, ao abrir os olhos e o diálogo sobre o que significa ser gentil, inspiremos nossa comunidade a escolher a gentileza hoje e sempre."

APRENDER & COMPARTILHAR

A Aerie está iniciando sua campanha com a estreia da Linha Direta de Gentileza #AerieREAL, um local para sua comunidade "visitar" quando e onde quiser para receber uma mensagem sobre um tipo especial de gentileza - a Gentileza #AerieREAL. De hoje a 25 de dezembro, os visitantes que discarem 1.844.KIND.365 serão convidados a escolher sua jornada de gentileza com avisos que os levarão a mensagens de voz personalizadas, em inglês e espanhol, por amigos Aerie, incluindo Storm Reid, Melissa Wood Health, Katherine Schwarzenegger, e Jillian Mercado; Exemplos a Seguir #AerieREAL Aly Raisman, Iskra, Manuela Baron, Keiana Cave, Tiff McFierce, Dre Thomas; e muito mais. Os "Defensores da Gentileza" irão encorajar os visitantes a compartilhar a gentileza mediante histórias pessoais e dicas abrangendo desde como ser gentil consigo mesmo e com os outros, e também como compartilhar gentileza online e com o mundo.

AÇÃO

Ao incentivar a linha direta da gentileza à ação, a Aerie também dará à sua comunidade a oportunidade de pagar adiantado. Como parte da campanha, os clientes serão convidados a indicar uma pessoa merecedora em suas vidas para um Ação de Gentileza #AerieREAL. O processo é simples; ao acessar #AerieREAL Life, os clientes podem enviar seus indicados para um momento aleatório de surpresa e prazer. As ações serão personalizadas segundo a história pessoal do indicado, que vai desde o apoio com pagamento de uma conta, até um convite a um amigo para jantar, tendo a chance de falar com um dos "Defensores da Gentileza" AO VIVO; alguns tendo até mesmo a curadoria dos "Defensores da Gentileza" e Exemplos a Seguir #AerieREAL. As inscrições serão válidas de hoje até 20 de novembro, com as ações de gentileza acontecendo durante todo o mês de dezembro.

RETRIBUIÇÃO

Como parte da missão da campanha, a Aerie fez parceria com a Feeding America® para ajudar aqueles que estão enfrentando a fome. Em comemoração ao lançamento da campanha, a marca irá doar cinco refeições* a cada compra, até 500 mil refeições, neste fim de semana (de 13 a 15 de novembro). A cada compra feita com o cartão de crédito REAL Rewards da marca, a Aerie doará 20 refeições, sendo até um milhão de refeições até 25 de novembro. Na Terça-Feira de Doação, a Aerie doará dez refeições a cada transação com REAL Rewards, até alcançar 100.000 refeições.

SINTA-SE BEM AO DAR AERIE

A nova coleção Holiday '20 de Aerie foi concebida para lembrar sua comunidade que, apesar de passar mais tempo em suas residências, o lar é o lugar onde nos sentimos mais REAIS. Como novidade para a temporada, a marca apresenta conjuntos combinados para lazer, tops casuais, casacos sherpa, tops de lã e agasalhos "Boas Vibrações", e blusas ecléticas, junto com leggings, calções de ciclismo, sutiãs esportivos e muito mais de sua nova submarca OFFLINE by Aerie. Embora compartilhar gentilezas nem sempre inclui um presente, é REALMENTE bom dar Aerie, sendo que a coleção da marca oferece uma nova variedade de acessórios perfeitos para dar como presente.

* US$ 1 ajuda a fornecer ao menos dez refeições garantidas pela Feeding America® em nome dos bancos membros locais de alimentação.

Sobre a Aerie

A Aerie é uma marca de estilo de vida que oferece coleções de peças íntimas, roupas esportivas e trajes de banho. Com o movimento #AerieREAL?, a Aerie honra sua comunidade ao defender a positividade corporal e o empoderamento de todas as mulheres. A Aerie acredita em inspirar os clientes a amar seu verdadeiro eu, por dentro e por fora. Sem retoques desde 2014. Acesse www.aerie.com para saber mais. Let the Real You Shine®.

Sobre a American Eagle Outfitters, Inc.

A American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) é uma líder mundial especializada em varejo que oferece roupas, acessórios e produtos de higiene pessoal de alta qualidade e em tendência, a preços acessíveis sob suas marcas American Eagle® e Aerie®. Nossa finalidade é mostrar ao mundo que há um poder REAL no otimismo da juventude. A empresa opera lojas nos EUA, Canadá, México e Hong Kong, e envia a 81 países através de seus sites. Produtos da American Eagle e Aerie também estão disponíveis em mais de 200 locais internacionais operados por licenciados em 25 países. Para mais informação, acesse www.aeo-inc.com.

