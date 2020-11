Comunicado do Business Wire :Nexign

(Evento virtual AfricaCom)--Nexign (parte do ICS Holding LLC), um provedor líder de soluções de Sistema de Suporte a Negócios (BSS) e Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje que expandiu seu portfólio de produtos com um novo modelo de negócios voltado para soluções: a BSS Instantânea da Nexign. É um pacote pré-integrado bem definido que incorpora um conjunto de BSS cobrindo serviços pré-pagos móveis e as melhores práticas de entrega de projeto e suporte. Esta solução permite que os CSPs acelerem o processo de tomada de decisão e iniciem novos negócios em quatro meses.

A solução BSS Instantânea da Nexignfoi projetada para responder aos requisitos de mercado em rápida mudança com uma solução de faturamento leve e facilmente extensível, permitindo um início rápido dos negócios de telecomunicações móveis e fornecendo aos CSPs uma oportunidade de crescer com uma base sólida para expansão posterior.

"A BSS Instantânea da Nexignpermite que CSPs e MVNO de médio porte lancem rapidamente serviços móveis sem aumentar a complexidade dos sistemas BSS, permitindo que as operadoras adicionem funcionalidade extra para o negócio em evolução. A solução é construída com base na experiência de 28 anos da Nexign em projetos de transformação de diferentes tamanhos e complexidades. Embora os CSPs muitas vezes tenham que escolher entre a transformação em grande escala e o início rápido, estamos prontos para compartilhar nossas melhores práticas com os clientes para ajudá-los a simplificar a implementação do projeto e acelerar o crescimento dos negócios", disse odiretor comercial da Nexign, Andrey Gulidin.

A BSS Instantânea da Nexignreduz o processo de tomada de decisão ao fornecer aos CSPs uma compreensão clara do escopo e do calendário do projeto. Além de capacidades tecnológicas, os clientes da Nexign obtêm acesso a uma base de conhecimento abrangente, incluindo a metodologia para gerenciamento de projeto transparente e as opções para extensão de solução. Isso permite a execução rápida e eficiente do projeto, ajudando os CSPs a obter a verdadeira propriedade do produto, evitar o aprisionamento do fornecedor e enriquecer a solução de acordo com suas necessidades.

"A BSS Instantânea da Nexign pode ajudar os CSPs a acelerarem sua implantação e entrar no mercado, o que é fundamental para melhorar a competitividade, especialmente em mercados emergentes. A arquitetura aberta e implementação transparente da BSS Instantânea da Nexign oferece aos CSPs a flexibilidade de gerenciar e manter a solução interna ou externamente. Essa adaptabilidade, juntamente com a capacidade de ajustar a solução em sintonia com o ambiente de negócios em rápida mudança, será uma consideração importante para os CSPs e MVNOs", disse o analista principal da Analysys Mason, John Abraham.

Acesse o estande virtual da AfricaCom da Nexign, nos dias 9 a 12 de novembro de 2020, para mais informações sobre os produtos e serviços da Nexign.

Sobre a Nexign

Nexign, parte da Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding) e um dos principais fornecedores de soluções de Sistemas de Apoio Empresarial (BSS) e Internet das Coisas (IoT), tem fornecido soluções de produtos de alto desempenho e de valor agregado desde 1992.

À medida que os provedores de serviços de comunicação se tornam provedores de serviços digitais, a Nexign acelera sua transformação por meio da excelência em engenharia e produtos ágeis que facilitam a diversificação do fluxo de receita.

Com sede em São Petersburgo, a Nexign emprega 1.800 pessoas em escritórios na Rússia, Comunidade dos Estados Independentes, Oriente Médio, África e Sudeste Asiático e América Latina.

