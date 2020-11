Coreia do Norte rejeita relatório da ONU sobre seu programa nuclear

A Coreia do Norte rejeitou nesta quarta-feira (11) na Assembleia Geral da ONU um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que acusou o país de violar o direito internacional, ao que Pyongyang reagiu, tachando este organismo de "marionete" dos países ocidentais.

"A delegação norte-corerana rejeita categoricamente" este informe, disse o representante do país asiático na ONU, Kim Song.

"A AIEA não é mais do que uma ferramenta política de países ocidentais", acrescentou.

"A Coreia do Norte não terá mais relações com a AIEA enquanto carecer de imparcialidade e objetividade (...) e continuar sendo uma marionete que dança ao ritmo de forças hostis" a Pyongyang, reforçou.

Anteriormente, Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da AIEA, tinha dito que "as atividades nucleares da Coreia do Norte continuam sendo motivo de grave preocupação".

"A continuação do programa nuclear do país é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança (da ONU) e isto é profundamente lamentável. Peço à Coreia do Norte que cumpra plenamente com as obrigações definidas pelas resoluções do Conselho de Segurança", disse Grossi.

A Coreia do Norte abandonou em 2003 o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Os inspetores da AIEA não estão autorizados a entrar no país, que se tornou uma potência nuclear.

Durante uma reunião histórica com o presidente americano, Donald Trump, em junho de 2018, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeu a empreender uma "desnuclearização completa". No entanto, não foram alcançados acordos concretos.