Nasdaq fecha com forte recuperação em dia de resultados mistos em Wall Street

Wall Street fechou com resultados mistos nesta quarta-feira e o Nasdaq se recuperou fortemente graças ao setor de tecnologia, enquanto o Dow Jones sofreu com a realização de lucros após subir de entusiasmo com a notícia de uma futura vacina contra o coronavírus.

O principal índice da Bolsa de Valores de Nova York perdeu 0,08%, a 29.397,63 unidades, enquanto o Nasdaq subiu 2,01%, a 11.786,43 unidades, após duas sessões de queda. O índice S&P; 500 teve alta de 0,77%, a 3.572,66 unidades.

"As notícias de segunda-feira sobre a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNtech, que seria mais de 90% eficaz, continuaram a encorajar os investidores", disseram os analistas da Schwab.

"As ações do setor de tecnologia, que sofreram muita pressão de vendas nos últimos dois dias, se recuperaram", acrescentaram os analistas.

O mercado assiste uma "realização de lucros nos setores industrial e de transporte, enquanto o setor de tecnologia se recuperou depois de ter sofrido um certo excesso de vendas" nos últimos dias, explicou Peter Cardillo, analista-chefe da Spartan Capital Securities.

Esta quarta-feira foi um dia tranquilo em um quase feriado nos Estados Unidos para a comemoração do "Dia dos Veteranos", o dia dos veteranos de guerra.